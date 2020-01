"El Watan"DJAMILA KOURTA 23 JANVIER 2020 À 10 H 01 MIN" Propagation du nouveau coronavirus : L’Algérie déclenche dès aujourd’hui le dispositif de surveillance:A l’instar des autres pays à travers le monde, l’Algérie a décidé de réactiver, dès aujourd’hui, le dispositif de surveillance et de contrôle, face au nouveau coronavirus découvert en Chine, au niveau des différents aéroports internationaux, notamment sur les vols en provenance de la Chine, avons-nous appris auprès de la direction de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. En attendant les dernières directives des experts de l’Oms réunis hier en urgence, le protocole de contrôle et de surveillance va être déclenché. «A notre niveau, le comité d’experts et les membres du Règlement sanitaire international, qui a ses représentants au niveau du ministère de la Santé, se sont réunis mardi et ont décidé de suivre quotidiennement l’évolution de ce virus, de mettre en place le plan de veille à partir d’aujourd’hui, tout en prenant en compte les décisions de l’OMS qui pourraient porter sur les restrictions aux voyageurs et autres mesures de prévention», a déclaré le Dr Djamel Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Les cas d’infection au nouveau coronavirus découvert en Chine se multiplient et commencent à être enregistrés dans d’autres pays. Le nouveau coronavirus a fait neuf morts au total et plus de 400 cas ont été recensés à travers le pays, ont annoncé les autorités sanitaires chinoises. Aux Etats-Unis, un premier cas a été recensé.Le risque de mutation de ce virus et de sa propagation plus rapide font craindre le pire, selon les autorités sanitaires. D’ailleurs l’Oms a convoqué, hier, une réunion et des décisions seront prises et pourraient décréter «une urgence internationale» pour justement mettre en place les mesures nécessaires de prévention et de contrôle afin d’éviter les contaminations. Le vice-ministre de la Commission nationale de la Santé chinois, Li Bin, a précisé, lors d’une conférence de presse à Pékin, que le virus avait été diagnostiqué chez 440 patients, a rapporté l’AFP. «Le virus, qui se transmet par voies respiratoires, pourrait muter et se propager plus facilement», a-t-il expliqué au moment où des centaines de millions de Chinois voyagent à travers le pays pour se retrouver en famille à l’occasion des congés du Nouvel An lunaire, qui débuteront vendredi. Selon l’AFP, M. Li a annoncé des mesures de prévention, telles que ventilation et désinfection dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux. Des détecteurs de température corporelle pourront également être installés dans les sites très fréquentés, a-t-il annoncé. Des matchs de qualification au tournoi féminin de football des JO de Tokyo 2020, initialement programmés en février à Wuhan, ont été délocalisés dans l’est du pays, a fait part la Confédération asiatique de football (AFC). Nombre de pays ayant des liaisons aériennes directes ou indirectes avec Wuhan, la ville à l’épicentre de la maladie, ont renforcé les contrôles des passagers à l’arrivée. Par ailleurs, les autorités britanniques ont annoncé, hier, déployer des équipes médicales pour accueillir les vols directs en provenance de Wuhan, ville du centre de la Chine où est apparu le nouveau coronavirus, tandis que l’Italie va contrôler la température des passagers. A partir d’aujourd’hui, le ministère italien de la Santé a prévu, selon l’AFP, la mise en place d’un «canal sanitaire avec contrôle de la température via un scanner» à l’aéroport de Fiumicino (Rome), relié à la ville de Wuhan par trois vols directs hebdomadaires. «Il est aussi prévu la compilation d’un formulaire qui indique les destinations et le parcours des passagers, une fois débarqués», a-t-il précisé dans un communiqué. D’autres pays ont mis en place des contrôles systématiques de la température des voyageurs en provenance de Chine, notamment la Russie (via des caméras thermiques dans les avions) et la Thaïlande. D’après les chercheurs chinois qui ont identifié ce nouveau virus, il s’agit d’«une nouvelle souche de coronavirus, une famille virale riche et diverse qui peut causer des maladies allant du simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère»".