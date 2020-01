"DZFOOT"PAR ISHAK C. VENDREDI 24 JANVIER 2020"Mercato : Le PSG sur le dossier Slimani ?Selon le média français spécialisé dans les transferts, Foot Mercato, le PSG envisage entre autres la piste Islam Slimani en cas de départ d'Edinson Cavani d'ici la fin du mercato hivernal. Le club de la capitale française serait sur deux pistes, le serbe du Real Madrid Luka Jovic et l'attaquant algérien Islam Slimani afin de jouer les doublures d'Icardi, alors que l'uruguayen Edinson Cavani est sur le départ, même si il y'a aussi Eric Choupo Moting au sein de l'effectif. Slimani qui est devenu en très peu de temps l'un des meilleurs avants-centres en Ligue 1 (7 buts et 7 passes), a quelque peu le fil après un début de saison exceptionnel avec Monaco, suite à un penalty raté en Coupe et une expulsion. Il aussi depuis perdu son entraîneur et mentor Leonardo Jardim qui le faisait jouer à deux avec l'international français Wissam Ben Yedder. L'arrivée de Moreno qui ne joue qu'avec un seul avant centre complique son cas du côté de la principauté. Même si il y'a de l’intérêt de clubs comme Aston Villa ou Tottenham, l'opportunité de rejoindre le PSG, même si il risque de jouer encore moins peut faire hésiter le joueur et son entourage" .