"Skikda : des centaines de jeunes réclament des postes d'emploi"

'Sud Horizons" 26 janvier 2020:des centaines de jeunes réclament des postes d'emploi:Plusieurs centaines de jeunes chômeurs ont observé dimanche un sit-in devant le siège de l'annexe de l'agence de l'emploi de Skikda, dans la cité Aissa Boukerma, avant de se rendre au centre-ville pour faire valoir leurs revendications devant le siège de la wilaya. D'après le représentant de ces jeunes chômeurs, Nabil Chetah, "ce mouvement de protestation fait suite à des informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles plusieurs postes sont à pourvoir au sein de l'entreprise portuaire de Skikda, Naftal, la Concession de distribution d'électricité et de gaz de Skikda en plus de certaines entreprises étrangères implantées dans la wilaya". Il a expliqué que ces informations ont provoqué le courroux de ces jeunes qui se sont rassemblés aujourd'hui pour réclamer l'accès à ces emplois, ajoutant que "la majorité des opérations de recrutement bénéficient à des jeunes venant d'autres wilayas". Jointe par l'APS, la directrice de l'annexe de l'agence de l'emploi de la wilaya, Asma Boulesnane a affirmé que "les offres d'emploi publiées sur internet sont fausses", indiquant que "toute offre d'emploi sera officiellement diffusée via l'agence sous le contrôle de la direction locale de l'emploi et l'inspection du travail". Elle a également assuré que "les opérations de recrutement via l'annexe de l'emploi se font en toute transparence selon l'ordre de priorité". Accompagnée par l'inspecteur du travail et un représentant de la direction de l'Emploi, la responsable de l'annexe de l'emploi, s'est entretenue avec les représentants des quelque 800 protestataires, pour leur expliquer ce qu'il en est vraiment de la situation et dissiper les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux". APS