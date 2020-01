"L Q O"Hadj Driss 27/01/2020" A vos marques !Les routes continuent de tuer. Et en masse ! Après El-Oued et ses treize morts, il y a quelques jours, dans la nuit de samedi à dimanche, c'était au tour de M'sila avec pas moins de 5 morts et une trentaine de blessés. Les circonstances de ce drame : une collision entre un bus et un tracteur. Une autre collision impliquant un transport de voyageurs. Un scénario déjà vécu, puisque les accidents impliquant des véhicules de transport de voyageurs sont de plus en plus nombreux, avec un nombre de victimes toujours en hausse. Endiguer ce phénomène ? On en parle depuis des années. Des mesures ont été préconisées. Le permis à points, le chronotachygraphe et plein d'autres mesures devaient être mises en application. Mais, rien ! Mais ces mesures, une fois instaurées, suffiront-elles à influer sur le bilan de l'hécatombe de la route ? Les différentes campagnes de sensibilisation en direction des conducteurs semblent n'avoir rien donné, du moins si l'on se réfère au bilan des accidents de la route. Un code de la route plus sévère ? Cela règlerait en partie le problème, car il y aura toujours des chauffards qui sortiront du lot. Celui qui n'hésite pas à rouler sur un trottoir pour éviter un bouchon, ou encore l'autre qui fait marche arrière en pleine autoroute, parce que occupé au téléphone, il avait raté l'embranchement devant le conduire à sa destination. On n'oubliera pas celui qui fait le rodéo, au volant de la voiture de son père, devant les établissements scolaires. Le 20 janvier dernier, le président Tebboune a chargé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de consacrer un Conseil interministériel au «fléau des accidents de la route». Un Conseil interministériel qui devait proposer des mesures pour endiguer ces catastrophes. Des catastrophes qui ôtent chaque année des milliers de vies d'Algériens de tous les âges". Espérons que cette fois-ci sera la bonne !