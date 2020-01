"L Q O"Abdou BENABBOU 27/01/2020" LA ROUTE ET LE SOUS-DEVELOPPEMENT MENTAL: Il est indiqué au plus haut sommet de l'Etat que la nécessité s'impose avec une extrême acuité de prendre encore plus sérieusement le taureau par les cornes pour affronter le grave problème de la circulation routière. L'Algérie figure en tête de liste des pays où les routes livrent l'hécatombe, un des travers dramatiques de la civilisation perverse par de nombreux aspects. Plus de 50.000 accidents et près de 5.000 morts par an ne relève pas de l'anodin et on se demande quelle draconienne loi pourrait venir à bout d'un tsunami routier qui s'est inscrit dans la durée. On pointe du doigt une panoplie de causes tangibles pour expliquer cette véritable déroute englobant des données qui vont de l'état des routes à la manifestation d'un incivisme flagrant. Mais les explications sont exagérément classiques pour ne s'en tenir qu'à la simple règle de la cause à effet alors que le problème est autrement plus profond. Malheureusement, dans le préconçu de bon nombre d'Algériens, le véhicule n'est plus seulement un outil de transport et a tendance à vouloir s'imposer comme un moyen pour l'affirmation de soi et une arme pour le partage de l'espace commun. Les bras de fer engagés sur les routes, le non-respect des autres et leur mise en danger mortel répondent manifestement à un sous-développement mental rassemblant tous les maux qui gangrènent la société algérienne. Brûler un feu rouge ou se passer du respect d'une ligne continue ne sont pas uniquement de petits reflexes d'incivisme aux conséquences désastreuses et encore moins un acte de rébellion civile. Ils sont à inscrire en marge des volontés débridées des personnes n'ayant aucune consistance d'un savoir-faire à offrir à la société. Cet attrait vers la violence qui engendre des dizaines de décès chaque jour, jusqu'à faire disparaître des familles entières, est certainement aussi un profond mal d'existence. Il est synonyme d'une tentation suicidaire prêtant à penser que l'accompagnement du fatalisme gravé dans la conscience donne à la mort toutes ses lettres de noblesse. L'énorme déconvenue pour une société qui se gave de cet esprit auquel il faut faire face, il est regrettable que la loi du bâton soit une première disposition".