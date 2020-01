"La nouvelle gare maritime de Annaba sera réceptionnée au cours de l'été 2020, ont annoncé lundi les autorit

" DK NEWS" le 21-01-2020, 15h59 "La nouvelle gare maritime de Annaba sera réceptionnée au cours de l'été 2020, ont annoncé lundi les autorités de la wilaya.Lors d’une visite d’inspection visant à s’enquérir du rythme imprimé aux travaux de ce projet structurel, le wali de Annaba, Toufik Merhoud, a mis l’accent sur la "nécessité d'en augmenter la cadence et d'accélérer tous les mécanismes permettant de récupérer le retard enregistré, d'autant plus que les délais contractuels de réception de la gare maritime expirent en avril 2020". Le projet de la nouvelle gare maritime de la ville de Annaba, dont les travaux de construction ont débuté en juin 2016, a enregistré du retard en raison de travaux supplémentaires requis par le projet liés notamment au renforcement de la plate-forme, selon les explications fournies par les représentants du Groupement Batimetal Travocovia, en charge de sa réalisation. Après achèvement des travaux majeurs relatifs à la mise en place de la structure générale de la gare, il sera procédé à la concrétisation des travaux secondaires, dont les divers réseaux et l’aménagement des espaces devant accueillir les équipements idoines, notamment les escaliers mécaniques et autres tapis roulants, selon les mêmes responsables. Ces derniers ont également souligné que cette gare maritime, dressée sur trois niveaux et qui assurera le transport maritime, des activités commerciales, récréatives et de services, a été financée par l’Entreprise portuaire de Annaba pour un montant de plus de 4 milliards de dinars. Pouvant accueillir un total de 1 200 passagers et 300 véhicules par trajet, cette nouvelle infrastructure maritime permettra, par ailleurs, dès sa mise en service, la création de pas moins de 200 emplois directs, en plus de l’opportunité de créer des emplois indirects, a-t-on indiqué".