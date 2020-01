"USM Annaba: Mouassa met en garde ses joueurs"

"L Q 0"Tayeb Zgaoula" Annaba: Mouassa met en garde ses joueurs.Malgré une trêve marquée par le stage de préparation écourté sur les hauteurs de Seraïdi et le problème de nouvelles recrues en raison des dettes, l'USM Annaba a fait l'essentiel avec le retour en force de ses supporters en remportant samedi une nouvelle victoire à domicile devant la coriace formation du DRB Tadjenanet. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le virevoltant Balagh sur une passe de Boucherit. Le coach Kamel Mouassa, qui appréhendait cette confrontation de la reprise du championnat, s'est montré satisfait. «On savait que notre tâche n'allait pas être facile face à un adversaire qui s'est bien préparé pour cette phase retour. Notre adversaire est venu à Annaba avec la ferme intention de réaliser un bon résultat. Pour ma part, je tiens à souligner que notre programme de préparation lors de la trêve hivernale a été complètement perturbé. Heureusement, cela n'a pas empêché le groupe de se montrer volontaire et solidaire. Les joueurs étaient bien en place et nous avons pris l'avantage dans la première demi-heure du jeu. On aurait pu d'ailleurs corser le score sans quelques maladresses. Cela dénote toutefois la volonté de mes poulains de rester sur une courbe ascendante», dira-t-il. Se projetant sur la suite de la compétition et répondant à notre question sur la difficulté rencontrée dans cette confrontation, le coach est parfaitement conscient qu'au cours de la phase retour, tous les matchs seront difficiles pour toutes les équipes. «En ce qui nous concerne, on continuera à gérer match par match», dira-t-il en conclusion".