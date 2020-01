"Jijel : les premières bananes produites sous serres bientôt sur le marché"

"ALGERIE ECO" Rédaction AE -29 janvier 2020 / 19 :33 : les premières bananes produites sous serres bientôt sur le marché: Les premières quantités de bananes produites sous serres multi-chapelles dans la wilaya de Jijel seront « bientôt » commercialisées sur les marchés, a annoncé mercredi le président de la Chambre locale de l’agriculture, Toufik Bekka. Il a précisé que la commercialisation des bananes produites débutera vers « la fin du printemps ». « La reprise de cette activité dans la wilaya est le fait d’un groupe de jeunes bénéficiaires des dispositifs de l’ANSEJ et de la CNAC », a-t-il expliqué à l’agence officielle en marge d’une rencontre au centre culturel islamique Ahmed Hamani sur « Les techniques de culture de la banane sous serres multi-chapelles ». Cette rencontre a regroupé les entreprises spécialisées dans la fabrication des serres multi-chapelles, les différents dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes, les banques publiques et les agriculteurs intéressés par la culture de la banane, a-t-il ajouté. M. Bekka a souligné, par ailleurs, que les serres multi-chapelles, d’une hauteur de six mètres, « permettent d’exploiter de manière intensive des parcelles pas très vastes et d’obtenir des rendements plus grands », précisant que 1000 arbustes peuvent être plantés sous chaque serre avec un rendement de 60 à 100 kg par arbre soit, 100 tonnes pour chaque serre. De son côté, Mustapha Maazouzi, propriétaire d’une exploitation agricole produisant les plants de bananiers à Tipasa, a expliqué que « l’exploitation des serres multi-chapelles permet de reconstituer artificiellement le climat tropical favorable au bananier et Jijel peut ainsi relancer cette culture qui était très répandue durant les années 1980 dans la wilaya, avant de régresser durant les années 1990 à cause des conditions sécuritaires ». La rencontre a permis aux participants de soulever diverses questions liées à cette culture et les perspectives de son développement, conclut la même source".