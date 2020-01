"A E"Par Khelifa Litamine -30 janvier 2020 / 12 :08"Rond à béton : les exportations algériennes vers les Etats-Unis explosent:Les droits et taxes imposées par les Etats-Unis sur l’importation du rond à béton a profité largement aux exportations algériennes qui ont fortement augmenté la fin de l’année 2019. Le flux des exportations algériennes de rond à béton vers les Etats-Unis a fortement augmenté à la fin de l’année dernière. Elles ont atteint les 12 283 tonnes, rien qu’entre septembre et décembre 2019, ce qui représente une hausse de 198% par rapport au total mensuel moyen enregistré de décembre 2018 à août 2019, a rapporté le site spécialisé Metal Miner, citant les chiffres du SIMA (Steel Import Monitoring and Analysis). Les exportations algériennes de rond à béton vers les Etats-Unis ont commencé dès la mise en place des restrictions douanières allant jusqu’à 25% sur les importations de ce métal en mai 2018. Des mesures qui ont suscité de vives réactions de la part des principaux fournisseurs des Etats Unis en rond à béton, à l’instar du Canada, l’Union Européenne et la Turquie, qui ont largement réduit leurs exportations. De ce fait, l’acier algérien, produit notamment par le complexe sidérurgique Tosyali à Oran qui est doté d’une capacité de production de 3,2 millions de tonnes annuellement a profité de la situation pour placer plusieurs milliers de tonnes à plusieurs reprises dans les villes américaines. L’exemple est l’expédition de 22.000 tonnes de ronds à béton vers Houston et Everglades pour un montant de 11 millions de dollars, ajoutant à cela l’exportation de 10.000 tonnes ainsi que deux autres opérations de livraison de 15.000 tonnes chacune. Cette tendance est appelée à se poursuivre durant l’année, 2020, notamment avec l’augmentation de la production prévue de Tosyali ainsi que l’entrée en production du complexe sidérurgique de Bellara à Jijel, qui a une capacité de production de 1,5 millions de tonnes par an".