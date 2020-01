"A E"Par Rédaction AE -27 janvier 2020 / 15 :48"Air Algérie : Les vols vers Pékin reportés jusqu’à février:La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé ce lundi 27 janvier le report des vols vers Pékin jusqu’à février, selon le porte-parole de cette entreprise. « Le prochain vol sur Pékin sera opéré durant la première semaine de février », a fait savoir Amine Andaloussi, porte-parole d’Air Algérie, cité par les médias. « Le report des vols n’est pas dû au coronavirus, mais aux festivités du nouvel an chinois, une période durant laquelle il n’y a pas de demandes », a-t-il expliqué, ajoutant qu’Air Algérie « ne peut pas décider seule de suspendre » une liaison aérienne en raison d’un problème sanitaire. « C’est vrai que cette année les festivités du nouvel an chinois ont été annulées à cause du coronavirus, disons que ça tombe bien pour nous », a-t-il précisé".