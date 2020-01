"APS" Publié Le : Mardi, 28 Janvier 2020 19:06 " Les walis appelés à prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions de vie des citoyens:CONSTANTINE- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a appelé mardi à partir de Constantine les walis de la République à prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Présidant, au siège de la wilaya, l’installation du nouveau wali de Constantine, Ahmed Abdelhafidh Sassi, qui succède à Abdessamie Saidoun muté dans la wilaya de Mostaganem, le ministre a donné des instructions pour "rattraper rapidement le relâchement constaté depuis des années", a-t-il dit, et "être à la hauteur des aspirations du citoyen". A ce titre, M. Beldjoud a indiqué que les walis ont comme mission principale de "procéder en toute urgence au diagnostic de la situation locale, cité par cité, et intervenir rapidement pour prendre en charge les préoccupations urgentes de la population". "Il est inconcevable de voir en 2020, et en dépit des budgets colossaux alloués, des écoles sans électricité et sans chauffage, des cités sans eau et des routes défoncées", a déploré le ministre, estimant que cela est la responsabilité de tous, à commencer par l’élu communal en passant par le chef de daïra, le wali et le ministre. M.Beldjoud a ajouté que le citoyen qui a accordé sa confiance au président de la République attend que les choses changent en mieux, considérant qu’il s’agit-là d’un "défi important à réussir avec la collaboration de tous." Rappelant que le mouvement dans le corps des walis et des walis délégués s’inscrit dans le cadre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui s'était engagé à "opérer des changements dans divers domaines pour une Algérie nouvelle", le ministre a mis l’accent sur l’importance "d’adhérer efficacement et sincèrement" à cette démarche au service du pays. "En attendant la validation du programme du président de la République par le Parlement, les responsables locaux doivent entamer le changement en se rapprochant davantage des citoyens afin de connaître leurs difficultés et contraintes quotidiennes et œuvrer à les résoudre", a-t-il souligné. M.Beldjoud a relevé, à ce propos, que dans le cadre des différentes formules de développement local, "des projets de développement n'ont pas été lancés, donc il y a beaucoup d’argent non consommé à exploiter dans les meilleurs délais pour améliorer les conditions de vie des citoyens", ajoutant qu’à défaut, le président de la République s’est engagé à mobiliser les budgets nécessaires à cet effet. Le ministre a, par ailleurs, fait part de l’importance d’impliquer les différents acteurs de la société dans la mise en place d'une stratégie locale de développement conformément à la feuille de route puisée dans le programme du président de la République. "On peut faire avancer les choses avec de la volonté", a souligné le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, mettant en garde contre les sorties de terrain "inefficaces". Il a insisté sur l’impératif de résoudre les problèmes soulevés lors des sorties de terrain effectuées par le responsable local. Le ministre avait commencé son allocution par un hommage aux victimes de l’avion militaire qui s’est écrasé à Oum El Bouaghi, présentant ses condoléances au corps de l’Armée nationale populaire ANP et aux familles des victimes".