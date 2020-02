"El Moudjahid"PUBLIE LE : 01-02-2020 " Chlef : Plus de 1.100 oiseaux migrateurs recensés:L'opération de dénombrement des oiseaux d’eau migrateurs, réalisée les 14 et 15 du mois en cours, par des équipes de la Conservation des forêts de Chlef, au niveau des zones humides de la wilaya, a donné lieu au recensement de plus de 1.100 oiseaux hivernants.L'opération de dénombrement des oiseaux d’eau migrateurs, réalisée les 14 et 15 du mois en cours, par des équipes de la Conservation des forêts de Chlef, au niveau des zones humides de la wilaya, a donné lieu au recensement de plus de 1.100 oiseaux hivernants. «Le recensement annuel des oiseaux d’eau migrateurs, lancé par les équipes conjointes de la Conservation des forêts, du Centre cynégétique de Zéralda (Alger) et de la Fédération des chasseurs de la wilaya, a donné lieu au dénombrement de 1.139 oiseaux migrateurs», a indiqué à l’APS, le chargé de la communication à la Conservation locale des forêts, Mohamed Boughalia. «Les oiseaux migrateurs dénombrés proviennent de 22 espèces, dont deux nouvelles races de canard, outre le grèbe castagneux (ou merle d’eau), la mouette, le héron et la poule d’eau», a-t-il détaillé. «En 2019, la wilaya de Chlef avait accueilli 336 oiseaux hivernants, relevant de 15 espèces, au niveau de ses différentes zones humides», a souligné M. Boughalia, imputant la «hausse notable des oiseaux migrateurs traversant la wilaya, durant cette année (1.139) à des conditions climatiques et écologiques favorables», a-t-il estimé".