"Confidentiel. Le domicile familial de Houda Feraoun perquisitionné par la gendarmerie nationale à Sidi Bel A

"APP" By ABDOU SEMMAR - 31 JANUARY 2020 Confidentiel. Le domicile familial de Houda Feraoun perquisitionné par la gendarmerie nationale à Sidi Bel Abbès: Le domicile familial, situé à Sidi Bel Abbès, de l’ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Imane Houda Feraoun, a été perquisitionné mercredi passé par les forces de la gendarmerie nationale, a-t-on appris de sources sûres. Cette perquisition s’inscrit dans le cadre de l’enquête dont elle fait l’objet Houda Feraoun pour dilapidation de deniers publics, octroi d’indus avantages et de privilèges illicites à des hommes d’affaires placés en détention à la prison d’El-Harrach depuis le mois d’avril 2019. Il est à rappeler que l’ex-ministre de la Poste et des Télécommunications a été interdite de quitter le territoire national au lendemain de son limogeage du gouvernement par le Président Tebboune le 4 janvier dernier. Elle a été également refoulée à l’aéroport d’Alger et celui de Constantine alors qu’elle essayait de partir en France, comme il avait été révélé récemment par Algérie Part. Houda Feraoun fait l’objet d’une enquête menée par la brigade de recherches de Bab Jedid de la gendarmerie nationale. Elle est citée nommément dans le dossier des frères Kouninef et dans plusieurs affaires de corruption".