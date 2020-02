"L'EXPRESSION"Mohamed AMROUNI 01-02-2020 Un plan préventif pour son personnel en provenance de Chine Huawei Télécommunications Algérie rassure Isolement obligatoire d’une semaine de son personnel en provenance de Chine et désinfection non-stop du bâtiment du siège de Huawei Télécommunications Algérie. Ayant dans ses effectifs un personnel affichant une très grande mobilité entre la Chine et l’Algérie, l’entreprise chinoise Huawei implantée dans le pays affirme qu’aucun cas de contamination par le «coronavirus» n’as été détecté. C’est ce que nous avons appris, hier, de la part de Noureddine Izouaouen, chargé de communication de l’entreprise Huawei Algérie, qui nous a fait savoir que le compte rendu de l’enquête épidémiologique de l’Epsp Bordj El-Kifan-Dergana, n’a détecté aucun cas de virus. Rencontré en marge de la 7ème session de formation organisée jeudi dernier à Alger par Huawei Télécommunications Algérie sur les TIC dédiée aux journalistes algériens issus de plusieurs médias nationaux, ce responsable nous a affirmé que «suite à la propagation, depuis quelques jours du coronavirus en Chine et à travers le monde, notre entreprise a pris toutes les mesures préventives en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé par nos personnels en provenance de Chine et d’enrayer la transmission de ce virus». D’ailleurs, à noter qu’à notre arrivée sur les lieux au sein du siège de l’entreprise chinoise à Bab Ezzouar (Alger), nous avons constaté de visu que les agents prenaient la température des visiteurs et du personnel pour s’assurer qu’ils n’étaient pas malades. Et ce n’est pas tout. D’autres mesures de prévention ont aussi été mises en place, dans le siège de l’entreprise comme la ventilation et la désinfection. En plus de ce qui a été dit, Izouaouen nous a indiqué que «l’entreprise chinoise a également prévu l’isolement obligatoire du personnel en provenance de Chine, qu’il soit de nationalité chinoise ou autres». Cela avant d’ajouter que «nous avons également décidé de soumettre tous nos personnels revenant de Chine à des examens et tests de santé préventifs». Fadila Kacimi, est l’une des cadres algériens qui travaillent chez Huawei. Elle nous a affirmé que par mesure de sécurité «elle a été mise à l’isolement obligatoire pour une période d’une semaine» après son arrivée de Chine. Et c’est à Izouaouen, de conclure que «cette période de mise en quarantaine a été décidée conformément aux directives de prévention établies par l’Organisation mondiale de la santé, (OMS)». Par ailleurs, à noter que la propagation du conoravirus effraie et suscite une vive inquiétude chez les Algériens comme le reste de la population mondiale. Le coronavirus est sur toutes les bouches dans le pays. Car, jusqu’à jeudi dernier, les autorités sanitaires chinoises avaient recensé au total 170 décès en Chine. Pis encore, l’épidémie du coronavirus de Wuhan continue de se propager à travers le monde. Et le risque d’importation du virus par le biais des voyageurs en provenance de Chine, ne cesse d’augmenter la panique chez les Algériens. À noter enfin, qu’au moment où nous mettions sous presse, tous les regards dans le pays étaient braqués, sur le déroulement de l’opération de rapatriement des ressortissants algériens de Wuhan en Chine. Cette décision de rapatriement intervient en application des engagements du président de la République Abdelmadjid Tebboune sur ce point. M.A".