"APS", 02 Février 2020 18:23 "Formation professionnelle: près de 13.000 nouvelles places pédagogiques à Alger: ALGER- La direction de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger (DFP) a réservé près de 13.000 nouvelles places pédagogiques en prévision de la prochaine rentrée professionnelle (session février 2020) au niveau des centres et instituts de formation professionnelle d'Alger, a indiqué, dimanche, le DFP, M. Zegnoun Ahmed. Dans ce cadre, M. Zegnoun a fait état de 12.791 places pédagogiques ouvertes aux candidats désireux de rejoindre le secteur de la formation professionnelle au titre de la deuxième session prévue le 23 février 2020, dont 3334 en formation résidentielle, 5437 en formation par apprentissage, 760 par passerelle, 235 en cours de soir, 1985 places en faveur des femmes aux foyers, 85 places pour les personnes aux besoins spécifiques, outres des places dédiées aux pensionnaires des établissements pénitentiaires. Le responsable a annoncé aussi l'ouverture de nouvelles spécialités à même d'assurer une main d'œuvre qualifiée, dans le cadre de la diversification des offres de formation. Les inscriptions pour la session février 2020 ont débuté le 05 janvier dernier et s'étaleront jusqu'au 15 février, poursuit M. Zegnoun, ajoutant que la DFP a fixé les journées des 16, 17, 18 février pour la sélection et l'orientation des candidats et le 20 février pour l'affichage des résultats, tandis que la rentrée officielle sera pour le 23 février courant. Le carte de la formation professionnelle repose sur la formation spécialisée qui répond aux besoins du marché de l'emploi et à l'environnement économique national qui connait une dynamique dans divers domaines, ce mode de formation offrant de grandes chances pour l'obtention de postes d'emplois, a-t-il précisé, indiquant que 70 % des travailleurs sont issus du secteur professionnel. Des conventions ont été signées avec plusieurs entreprises économiques et partenaires dans différents secteurs à l'effet de développer et moderniser la formation basée sur "le mode de formation par apprentissage", soit la formation d'application en milieu professionnel, a indiqué le responsable, précisant que près de 70 % des stages sont effectués par apprentissage et ont donné des résultats "très positifs". Lire aussi: Formation professionnelle: les inscriptions ouvertes jusqu'au 15 février Les spécialités de la formation professionnelle sont adaptées au secteur de l'emploi et la nomenclature est élargie pour couvrir les besoins dans les secteurs de l'industrie, le bâtiment, les travaux publics, l'agriculture, l'hôtellerie, le tourisme, l'environnement, la mécanique industrielle et l'électricité. Le nombre des stagiaires dans le secteur professionnel et de l'apprentissage dans la wilaya d'Alger oscille entre 40.000 et 54.000 stagiaires répartis sur 12 instituts, 50 centres de formation et des annexes, selon M. Zegnoun qui précise que certaines spécialités professionnelles liées aux nouvelles technologies et aux énergies renouvelables seront développées".