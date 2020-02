"L Q O" 2/02/2020 Collo: Des centaines de jeunes protestent devant la mairie par A. Boudrouma Des centaines de jeunes se sont rassemblés hier devant le siège de l'APC de Collo pour exprimer leur ras-le-bol et attirer l'attention des autorités sur la dégradation de leur situation sociale. Ils ont mis en place un cercueil dans lequel a pris place un jeune recouvert de l'emblème national puis ont observé une minute de silence en hommage aux harraga qui se sont sacrifiés, pour avoir entrepris des traversées périlleuses, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, à la recherche de ciels plus cléments, dans des embarcations de fortune. Parmi les revendications formulées à cette occasion figurent le départ de tous les membres de l'APC, accusés d'avoir failli à leurs engagements, le manque de projets de développement qui ont confiné Collo et sa région dans une impasse, notamment le manque d'une ligne ferroviaire et le dédoublement de la voie sur le tronçon reliant Collo à Tamalous, le manque de station d'épuration, de centre universitaire. Ils ont dénoncé aussi l'omission de Collo dans les différents découpages administratifs, en lui refusant le statut de wilaya malgré son importance. D'autres revendications formulées portent sur la préservation du foncier touristique et l'ouverture d'enquêtes judiciaires à l'encontre des responsables de sa dilapidation. La manifestation dont il faut souligner la bonne organisation a drainé beaucoup de monde et s'est déroulée dans le calme, le service d'ordre déployé en renfort n'a pas eu à intervenir. Les jeunes ont quitté le devant de l'hôtel de ville à l'issue de leur manifestation non sans avoir réussi à empreindre l'atmosphère d'une note de tristesse particulière qui rappelle le grand retard que connaît Collo en matière de développement et le désespoir qui a fini par l'emporter, une situation qui dure depuis de longues années et qui ne semble pas près de s'améliorer..."