"Le virus du report !"(vision de riire)

"L S A" Publié par Hakim Laâlam le 03.02.2020 , 11h00" Le virus du report !Dézédie ! Santé ! Les autorités tiennent à rassurer : le gaz de schiste ne présente aucun danger pour les… … chauves-souris ! Quand tu vois les images, t’as qu’une envie. Sortir vite de chez toi, quitter le cocon du domicile et aller dans la rue. Oui ! Plonger dans la rue à la recherche des mines malades, des yeux fiévreux et hagards. L’œil et surtout l’oreille aux aguets. Comme un radar ambulant en quête du moindre éternuement, de la plus timide des toux. Et là, une fois que tu ferres la proie, tu ouvres ta bouche, ta poitrine, tu ouvres tout ce que tu peux ouvrir pour te le choper, ce foutu coronavirus ! Ah ouais, je veux mon n’veu ! T’as vu où ils les ont logés leurs rapatriés, les Français ? Un camp de vacances dans le sud, au bord de la Méditerranée. Chambres luxueuses. Salles de jeux. Écrans géants partout. Plusieurs restos. Programme d’animation à la carte, pour petits et grands. Vue directe sur la mer et infirmières aux petits soins. Bon, je te le concède, se choper le corona-machin juste pour un camp de vacances, fût-il aussi luxueux et féerique, c’est un peu forcer sur la toux. Mais tout de même ! Quand tu vois qu’en face, pas loin, juste sur l’autre rive de la Méditerranée, les nôtres, qui avaient eux aussi prévu de rapatrier nos ressortissants se trouvant à Wuhan, viennent tout bonnement de… reporter cette évacuation sanitaire ! Même ça, c’est reporté ? Même ça, on patine ? Sahbi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Je regarde en boucle les vidéos du séjour des Français de Wuhan dans les Bouches-du-Rhône. C’est encore mieux que dans l’émission « Échappées belles ». Dis, tonton ! Pourquoi tu tousses plus ? Parce que je suis trop occupé à fumer du thé pour tenter de rester éveillé à ce cauchemar qui continue". H. L.