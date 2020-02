ALGERIE 360 lundi 3 février 2020 à 12:40 Vidéo | Atterrissage de l’avion d’Air Algérie en provenance de Wuhan;L’avion d’Air Algérie en Provence de Wuhan, transportant les ressortissants algériens, tunisiens, libyens et mauritaniens a atterri à l’aéroport international d’Alger. Au total, 56 ressortissants issus des nationalités su-citées ont été à bord de l’avion d’Air Algérie, qui a atterri vers midi à Alger. Les passagers algériens ont été transportés, par bus, vers l’hôtel El Marsa à Bordj El Kifan, où ils seront hébergés et mis sous contrôle médical pendant au moins deux semaines. En outre, le ministre de la santé et de population et de la réforme hospitalière, et le ministre des travaux publiques ont été présent à l’aéroport lors de l’arrivée de l’avion.