La chine appel a l’aide

Algérie 360 lundi 3 février 2020 à 10:03 Source de l'article : La Chine a déclaré lundi qu’elle est en manque flagrant de masques médicaux, après que le nombre de décès dus au coronavirus émergent dans le pays atteigne 362, et que le nombre total de personnes infectées dans le pays a atteint au moins 17 238. « Ce dont la Chine a un besoin urgent, ce sont des masques médicaux, des uniformes et des lunettes de protection », a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Shunyang lors d’un point de presse. A souligner que l’Algérie a fait un don à la Chine de « 500 mille masques à trois couches, vingt mille (20 000) lunettes de protection et 300 mille gants », dans l’avion qui a décollé dimanche à l’aube vers la Chine pour évacuer les ressortissants algériens résidant à Wuhan, ainsi que les ressortissants tunisiens Et les Libyens et les Mauritaniens. ch.laib