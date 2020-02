"APS" Lundi, 03 Février 2020 18:12" Coronavirus: Air Algérie suspend ses vols à destination de la Chine:ALGER - La Compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre ses vols vers la Chine comme mesure préventive temporaire en raison de la propagation du nouveau Coronavirus, a déclaré lundi à l'APS le porte-parole d'Air Algérie, Amine Andaloussi. La décision de suspendre les deux vols hebdomadaires assurés par Air Algérie vers Pékin (Chine) "s'inscrit dans le cadre de dispositions préventives temporaires", après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ait déclaré jeudi dernier l'épidémie du nouveau coronavirus "urgence de santé publique de portée internationale", a précisé M. Andaloussi. A l'instar de l'ensemble des compagnies aériennes, Air Algérie a pris des dispositions préventives en mettant à la disposition des personnels naviguant des kits sanitaires (gants, masques et combinaisons spéciales) lors des vols à destinations des régions où a été enregistré le virus outre la désinfection des avions avant le décollage et après l'atterrissage. "Lors des dessertes de retour, le personnel naviguant a été instruit de signaler systématiquement tout cas suspect à la cellule de suivi afin de dépêcher une équipe sanitaire au pied de l'avion pour sa prise en charge", a-t-il ajouté. L'avion d'Air Algérie qui s'était rendu à Wuhan (Chine) est arrivé lundi aux alentours de midi à Alger avec à son bord 60 ressortissants algériens, tunisiens, libyens et mauritaniens. Lire aussi: Virus: retour de l'avion algérien rapatriant des ressortissants algériens, tunisiens, libyens et mauritaniens Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné le rapatriement des Algériens établis dans la ville chinoise de Wuhan, dans le but de préserver leur santé, suite à la propagation du coronavirus. A la demande des autorités des leurs pays respectifs, le Président de la République avait également ordonné le rapatriement de ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens de la ville de Wuhan à bord du même avion. A noter que plusieurs compagnies aériennes ont suspendu ou réduit, cette semaine, leurs vols vers la Chine, notamment après le rapport de l'OMS. Le nombre des décès à cause de la propagation l'épidémie de coronavirus en Chine s'est alourdi à 360 décès, tandis que le nombre des cas de contamination avérée à travers le pays s'est établi à 14.380 cas, selon les chiffres communiqués lundi par les autorités chinoises".