"APS" lundi, 03 février 2020 21:53"Souk Ahras: installation de 2 caméras thermiques aux postes Frontaliers de Lahdada et de Lefouid: Souk Ahras: installation de 2 caméras thermiques aux postes Frontaliers de Lahdada et de Lefouid SOUK AHRAS - Deux caméras thermiques ont été installées aux postes frontaliers de Lahdada et de Lefouid dans la commune d’Ouled Moumen (wilaya de Souk Ahras) et ce, dans le cadre des mesures de prévention contre le Coronavirus, a indiqué lundi le directeur local de la Santé et de la population, Abdelghani Feriha".