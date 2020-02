"APS" Lundi, 03 Février 2020 19:50 "Distribution de plus de 150.000 sacs en papier aux boulangeries dans la wilaya d'Alger: ALGER- Plus de 150.000 sacs en papier ont été distribués aux boulangeries dans la wilaya d'Alger, depuis le début du mois de janvier, au titre de la campagne de vulgarisation de l'utilisation de ces sacs à Alger, a affirmé lundi le directeur du Commerce de la wilaya. "Depuis le début du mois de janvier, plus de 150.000 sacs en papier, fabriqués par deux opérateurs publics et un privé, ont été distribués à Alger, wilaya pilote dans le cadre de l'application d'un programme national de lutte contre l'utilisation des sachets en plastique dans l'emballage des produits alimentaires en vue de préserver la santé publique, a expliqué M. Abdellah Benhela dans une déclaration à l'APS, en marge de la journée de sensibilisation organisée à proximité du lycée sportif dans la circonscription administrative de Draria, sous le slogan "Ensemble contre la gaspillage du pain". L'opération qui s'étalera jusqu'en décembre 2020 a été "bien accueillie" par les citoyens qui ont salué cette initiative visant à préserver la santé du citoyen en premier lieu et à inculquer les bons gestes à adopter en matière de consommation. De leur part, les boulangers ont "adhéré massivement" à l'opération. Le même responsable a appelé à réfléchir à l'importance de renoncer aux sacs en plastique qui sont néfastes pour la santé et à trouver d'autres alternatives au plastique pour conserver le pain, dans un sac en papier ou bien en tissu".