"BourseDZ"3 février 2020 A la Une, Panorama"Coronavirus: un algérien retenu en chine"Un ressortissant algérien, établi en Chine, a été suspecté d’être porteur du coronavirus et a été contraint par les autorités chinoises d’embarquer vers l’Algérie. Son épouse, qui devait effectuer le voyage avec lui en direction d’Alger, décidé d’annuler son voyage et elle a préféré rester avec son enfant, auprès de son mari. Les autorités algériennes suivent de très près cette affaire et des instructions fermes ont été données au personnel de notre ambassade à Pékin pour veiller à la santé de cette famille algérienne, établie en Chine. A eBourse, une équipe a été chargée du suivi de toute l’actualité de cette famille. Tout fait nouveau sera porté à la connaissance de nos lecteurs".