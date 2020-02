"APS"Lundi, 03 Février 2020 21:1 Virus: arrivée à l'aéroport El Aouina en provenance d'Alger des 10 ressortissants tunisiens évacués de Wuhan/TUNIS - Les dix ressortissants tunisiens bloqués en Chine à cause des mesures préventives contre l'épidémie de coronavirus sont arrivés, lundi soir à l'aéroport El Aouina à Tunis, après leur évacuation de la ville chinoise de Wuhan, à bord d'un avion d'Air Algérie. Les 10 ressortissants tunisiens ont été transportés directement en Tunisie dès leur arrivée à l'aéroport d'Alger, à bord d'un avion militaire alloué par le gouvernement tunisien à cet effet, a indiqué la présidence du gouvernement tunisien dans un communiqué publié lundi soir. Ils ont été dirigés vers le centre de mise en quarantaine aménagé pour les accueillir et leur fournir l'encadrement médical requis par les équipes sanitaires spécialisées pendant toute la période d'isolement qui s'étale sur 14 jours, durée d'incubation du virus. "Aucun cas suspect de contamination par le virus n'a été détecté parmi ces Tunisiens résidant à Wuhan", affirme le communiqué. L’évacuation des citoyens tunisiens a été effectuée en coordination avec les autorités algériennes qui ont alloué un avion à cet effet tout en dispensant les soins sanitaires nécessaires, avant et tout au long du voyage. Le vol spécial arrivé, lundi, à l'Aéroport international d'Alger Houari Boumediene en provenance de Pékin (Chine), où il avait été dépêché sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour rapatrier les Algériens établis à Wuhan, a permis l'évacuation de 31 Algériens et de 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "En application des instructions du Président de la République de rapatrier les membres de la communauté algérienne établie à Wuhan, un avion de la compagnie aérienne Air Algérie, mobilisé pour cette mission, a permis l'évacuation de 31 citoyens algériens, dont la majorité des étudiants en plus de deux ressortissants qui se trouvaient en Chine dans le cadre d'une visite familiale", précise la même source. "Dans le cadre de l'attachement constant de l'Algérie aux traditions de solidarité avec les frères maghrébins, notamment en ces moments difficiles, et à la demande de leurs pays, l'Algérie a procédé, au cours du même vol, à l'évacuation de 10 citoyens tunisiens, 3 libyens et 4 mauritaniens", ajoute le communiqué. Depuis l'apparition du Coronavirus le 31 décembre 2019 dans le district de Wuhan en Chine centrale, les autorités tunisiennes compétentes avaient mis en place des moyens de contrôle sanitaire aux postes frontaliers et aux aéroports, avec l'installation de caméras thermiques, dans le but d'assurer la sécurité des voyageurs arrivés en Tunisie. L'épidémie de coronavirus a fait jusqu'à présent 361 morts en Chine et un mort à l’extérieur du pays, alors que plus de 17.380 cas confirmés ont été enregistrés, dont la vaste majorité (17.238) en Chine. Le nouveau coronavirus s'est propagé dans plus de vingt autres pays".