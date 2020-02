"AP+"By ABDOU SEMMAR - 4 FEBRUARY 2020 Demain mercredi s’ouvre le procès du fils de Tebboune et de Kamel le “Boucher”Demain matin mercredi, à partir de 9 H, s’ouvrira au tribunal de Sidi M’hamed à Alger le procès du fils de Tebboune, Khaled Tebboune, et de l’homme d’affaires Kamel Chikhi alias le Boucher, le principal suspect dans le scandale de la cocaine du Port d’Oran. 5 autres personnes sont inculpées dans ce procès. Il s’agit de l’ancien maire de la commune de Ben Aknoun, l’ex-chauffeur de l’ancien patron de la police nationale Abdelghani Hamel, mais également l’ex-procureur de la République près le tribunal de Boudouaou et son adjoint ainsi que Lemhel Mohamed Djalal Eddine, fils de l’ancien wali Ibrahim Lemhel. Khaled Tebboune sera défendu demain par l’avocate maître Ouali. Le fils d’Abdelmadjid Tebboune, Khaled Tebboune, a été placé en détention provisoire le 20 juin 2018, dans le cadre de l’affaire de saisie de 701kg de cocaïne au port d’Oran. Il a subi pour le moment plus de 20 mois de prison ferme dans le cadre de la détention préventive. Il est à souligner que Khaled Tebboune et les 6 autres accusés ne sont pas cités dans l’affaire de la cocaine du Port d’Oran. Ils sont impliqués dans un autre dossier. Il s’agit des affaires juteuses de Kamel Chikhi et des pots-de-vin que ce milliardaire controversé « distribuait » régulièrement à des hauts commis de l’Etat, des juges et des personnalités politiques pour obtenir des indus avantages ou des privilèges illicites qui ont facilité son enrichissement personnel. Demain mercredi, les juges du tribunal de Sidi M’hamed plancheront uniquement sur ces affaires de corruption et de trafic d’influence. La question du scandale de la cocaine du Port d’Oran ne sera pas abordée ni traitée. Concernant le cas précis de Khaled Tebboune, la justice lui reproche d’avoir touché des pots-de-vin pour jouer le rôle “d’intermédiaire” entre l’administration foncière et le milliardaire Kamel Chikhi dans le but d’obtenir à ce milliardaire sulfureux un permis de construire pour des projets immobiliers dans des zones résidentielles de la capitale Alger. Les poursuites pour des chefs d’inculpation beaucoup plus lourdes comme “association de malfaiteurs” ont été abandonnées par le parquet général du tribunal de Sidi M’hamed. Selon de sources judiciaires bien informées, il est fort probable que le verdict de ce dossier soit prononcé des demain soir par le tribunal de Sidi M’hamed. Le fils de Tebboune, comme les 6 autres accusés, ainsi que Kamel Chikhi connaîtront dés demain soir leur sort définitif d’autant plus que tous les projecteurs médiatiques seront braqués sur ce procès historique puisque c’est la première fois dans l’histoire de l’Algérie que le fils d’un Président de la République en exerce, et à peine élu, est traduit devant un tribunal pour de sombres affaires de corruption".