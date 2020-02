"ALGERIE FOCUS"By La rédaction -6 février 2020"Justice / L’ancien ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar placé sous mandat de dépôt:L’ancien ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, a été placé, ce jeudi, sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach par le juge d’instruction près la Cour suprême. L’ancien ministre est poursuivi pour des faits ayant eu lieu du temps où il occupait le poste de Wali de Mostaganem, a indiqué l’APS. Il est notamment poursuivi pour « dilapidation et usage illégal de deniers publics, octroi d’indus privilèges à autrui en violation des dispositions législatives et réglementaires, Abus de pouvoir, changement de la vocation agricole d’une terre agricole, atteinte au domaine national et à l’état naturel du littoral et abus de fonction. L’ancien ministre est également poursuivi dans une affaire de « rédaction de documents administratifs portant des faits erronés et d’abus de fonction »".