"Réflexion" Noui Moussa Mardi 4 Février 2020 - 17:03 SIDI BEL ABBES : 1707 patrons n’ont pas déclaré leurs employés: CNAS SIDI BEL ABBES : 1707 patrons n’ont pas déclaré leurs employés Les responsables de la CNAS de Sidi Bel Abbès ont lancé une campagne d'information et de sensibilisation du 22 décembre 2019 au 31 janvier 2020, à l'égard des employeurs, les invitant à se rapprocher auprès de leurs services pour y déposer les déclarations annuelles des salaires et salariés (DAS 2019), en ligne, via le portail de la télédéclaration, apprend-on de sources concordantes. Les employeurs, selon nos sources, éviteront les déplacements ou les dépôts des documents en papier. Cette nouvelle fonctionnalité intégrée dans ce portail, leur permettrait de consulter la situation de leurs comptes ainsi que l'édition des attestations de mise à jour. A cet effet, la CNAS a même ouvert ses portes aux employeurs concernés, le vendredi 31 janvier 2020, de 8h jusqu'à 00h 00, dans le but d'accompagner les employés n'ayant pas honoré leurs obligations des déclarations d'assiettes de cotisations(DAC) et déclarations annuelles de salaires des salariés (DAS). Pour rappel, la CNAS de Sidi Bel Abbès dispose actuellement d'un fichier englobant 5128 employeurs, néanmoins, 3421 DAS auraient été effectuées à travers le système de télédéclaration, au niveau de la caisse. Ce qui signifierait que pas moins de 1707 employeurs boudent les déclarations ou les paiements de leurs employés".