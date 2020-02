"L'EXPRESSION" Abdellah BOURIM 00:00 | 10-02-2020 "Affaire des conservateurs fonciers, Kamel Chikhi se défend «Je suis victime de la mafia au pouvoir»«La mafia qui était au pouvoir. Elle a fait de moi un baron, alors que je ne suis qu’un simple citoyen qui n’a commis aucune infraction à la loi .» Le procès en appel de Kamel «El Bouchi» et des 14 autres prévenus dans les affaires de conservateurs fonciers et les vidéos de surveillance a été ouvert, hier, au tribunal de Sidi M’hamed près la cour d’Alger. Il est 14h, la salle est pleine à craquer, des familles des prévenus, une armada d’avocats présente sur les lieux, attendaient l’ouverture du procès. Soudain, une cloche sonne, le juge fait son apparition, accompagné de ses deux collaboratrices, le procureur de la République et un greffier. Tout le monde prend place, le Moustachu ordonne au policier : «Faites entrer les prévenus.» Une petite porte s’ouvre, Kamel Chikhi dit «El Bouchi» suivi par 14 autres prévenus entrent en scène et la séance est entamée. Le juge prend la parole pour ordonner au principal prévenu dans cette affaire de s’approcher de la barre et de prendre la parole. Accompagné par deux policiers en tenue, Kamel Chikhi prend la parole pour clamer son innocence. «Monsieur le juge, je suis la victime» d’une cabale judiciaire et médiatique orchestrée par «la mafia qui était au pouvoir» qui «a fait de moi un baron, alors que je ne suis qu’un simple citoyen qui n’a commis aucun crime et toutes mes affaires sont légales» explique «El Bouchi» dans ces termes, sa situation au juge. «Mes affaires sont clean, que ce soit dans le domaine de l’immobilier ou dans les boucheries et je vous assure, monsieur le juge, que je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans l’affaire de la cocaïne», a-t-il affirmé. Le juge l’interrompt et lui demande de ne pas changer de sujet. «Concentrons-nous sur le dossier des conservateurs fonciers» et lui demande d’expliquer à la cour sa relation avec les 14 prévenus dans l’affaire du foncier. «Parlez-nous de votre relation avec les prévenus dans cette affaire», demande le juge. «C’est une relation professionnelle monsieur le juge» répond Kamel Chikhi, avant d’ajouter : «Je suis un homme d’affaires et j’ai besoin de l’expertise des conservateurs fonciers pour monter mes affaires.» «Je n’ai eu aucune relation privilégiée avec eux. Notre relation n’a pas dépassé le cadre du travail.» Le juge ajuste ses lunettes et s’adresse de nouveau au principal prévenu : «Oui, vous avez eu des facilitations aussi pour accéder au foncier pour monter votre business dans l’immobilier. En contrepartie, ces prévenus ont reçu des sommes d’argent en dinars et en dollars, nous avons les preuves entre les mains.» «Oui, mais ça n’est pas de la corruption. Un responsable de la direction du foncier de Hussein Dey, El Achour et Bouzaréah. L’un des prévenus répondant aux initiales A.B. était en difficulté financière je lui ai fait un prêt de 2 000 millions de dinars, et 1 000 dollars pour paiement des frais de pèlerinage», explique-t-il au juge. Ce dernier lui demande de reprendre sa place sur le banc des accusés, et fait appel à un autre prévenu, le dénommé A.B., en qualité de responsable à la direction du foncier de Hussein Dey et les autres prévenus pour rapporter leur version des faits".