"Le ministre-délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes : L’agriculture dans le Sud peut cou

"SUD HORIZONS"Samira Belabed 9 février 2020"Le ministre-délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes : L’agriculture dans le Sud peut couvrir 50% de nos besoins: L’agriculture saharienne, qui figure parmi les priorités du gouvernement, pourrait couvrir à hauteur de 45 à 50% nos besoins nationaux. Ce taux n’est actuellement que de 30%. C’est ce qu’a soutenu, le dimanche , le ministre- délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes. Intervenant sur les ondes de la Radio Chaîne III, le Pr Foued Chehat a affirmé que sous réserve d’une démarche cohérente, la production du Sud peut briser le cercle de la dépendance de l’Algérie aux importations alimentaires. La démarche, a expliqué le ministre, consiste à conforter les exploitations en activité et à en lancer d’autres. «Il faut faire en sorte de ne pas perdre les investissements et de les accompagner de plus près», a-t-il recommandé. Selon lui, «l’agriculture souffre du manque d’accompagnement en aval, d’une commercialisation mal organisée et d’une transformation presque absente». «Il ne s’agit pas uniquement de produire mais de construire de véritables filières», a-t-il déclaré. «L’engagement du gouvernement a pour but d’étendre les superficies agricoles et de s’engager à améliorer la productivité et rentabiliser l’eau. Un tiers des exploitations utilise l’irrigation gravitaire qui génère de grosses pertes d’eau. Il faut encourager le système de goutte-à-goutte ou d’aspersion, même dans l’agriculture intensive», a-t-il expliqué. Régler les problèmes du foncier agricole (150.000 ha sont en litige) s’avère urgent. Il faut achever les opérations d’affectation ou reprendre les terres non exploitées. Certaines concessions de petits ou moyennes exploitations octroyées à un grand nombre de bénéficiaires ne sont pas exploitées. Un délai de 15 jours a été accordé aux directions agricoles des dix wilayas du Sud pour établir un point de la situation. «L’Etat apportera son soutien aux agriculteurs dans la modernisation des techniques d’exploitation en recourant aux images satellitaires», a-t-il poursuivi. Le ministre délégué a insisté sur une réglementation transparente pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers et augmenter les productions céréalière et laitière afin de réduire la dépendance aux importations".