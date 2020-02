"AP+" ABDOU SEMMAR - 10 FEBRUARY 2020 "Agression à l’Aéroport d’Alger – Un Passager Poignardé et Volé, la Sécurité Absente !Depuis quelques mois, les ambassades et consulats de plusieurs pays présents en Algérie ont exhorté leurs ressortissants à une vigilance accrue et de redoubler de vigilance pour leur sécurité. L’ambassade de France a par exemple demandé à ses ressortissants d’éviter les zones périphériques et de privilégier les hôtels en centre-ville, mais également de ne pas transporter son argent dans un seul sac et enfin de respecter les règles élémentaires de vigilance. L’ambassade du Canada informe ses ressortissants voyageant en Algérie que ‘’Il se commet des crimes comme des attaques à main armée et des vols dans les rues des grandes villes, surtout après la tombée de la nuit. Si vous vous déplacez en voiture, rangez vos affaires dans le coffre et laissez le véhicule constamment verrouillé. Les femmes qui voyagent seules peuvent être victimes de certaines formes de harcèlement et de violence verbale.’’ Et de même pour la Belgique, les Etats Unis et la Chine… Au moins de juin 2018, un employé d’une entreprise chinoise avait été victime d’un vol et était décédé suite à des blessures à l’arme blanche dans la banlieue d’Alger. A la mi-Janvier 2020, une ressortissante colombienne a été agressée à Béchar par deux personnes qui lui ont asséné plusieurs coups, avant de la délester de son sac contenant de l’argent et un appareil photo. Ce vendredi 7 Février 2020, un passager italien a été agressé au parking de l’aéroport International Houari Boumediene à Alger. Ce passager a été pris à parti par une bande de voyous armés de couteaux, quelques minutes après être sorti du hall d’arrivée du plus important aéroport algérien. Le malheureux a reçu plusieurs coups de couteau et a dû être évacué à l’Hôpital Salim Zemirli d’El Harrach, dans un état jugé sérieux ! L’aéroport d’Alger compte des dizaines de policiers tous corps confondus, mais également des agents des services de renseignements civils et militaires, ainsi que des agents de sécurité. Terminal 4 – Aéroport d’Alger A ce sujet, il est informé à travers son site internet que ”L’aéroport d’Alger « est » en permanence soucieux de la sécurité des passagers et aéronefs. Le commissariat de police de l’aéroport est à l’écoute de tous les voyageurs. Les agents de sécurité veillent également au respect des normes internationales.” Cela n’a malheureusement pas empêché l’italien d’être dépossédé de son argent en euros et risqué même de perdre la vie. Mais qui s’en soucie réellement ? Cela aurait pu arriver à n’importe qui d’entre nous, à un de nos lecteurs ou à ses proches, à une de nos lectrices ou à ses connaissances, qui s’en serait réellement soucié ? Le plus surprenant est que cette dangereuse affaire a vite été étouffée afin de ne pas causer de tort au Président Directeur Général de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger (SGSIA), et au Département sûreté et sécurité qu’il chapeaute, mais également aux membres de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) avec à leur tête Omar Bacha, le responsable de la sécurité de l’aéroport d’Alger… Dommage qu’un si beau pays, avec des citoyens aussi accueillants, soit à la merci de quelques délinquants qui altèrent son image, et que l’incompétence de ses responsables sécuritaires, passivement encourage…".Fabienne Outar