"L Q O"par RN Mardi 11 février 2020"Plusieurs tentatives avortées: Près de 110 harraga interceptés : De nouvelles tentatives d'émigration clandestine ont été mises en échec au niveau de l'est et l'ouest du pays. Ainsi, les garde-côtes ont déjoué à Tlemcen, Oran, Chlef, Skikda, Annaba et El-Tarf des tentatives d'émigration clandestine de 109 individus, à bord d'embarcations de construction artisanale, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), qui ne fournit pas plus de détails sur ces opérations. La Protection civile a indiqué hier que 47 personnes ont été soumises dimanche à un examen médical après l'échec de leur tentative d'émigration clandestine, à partir de la wilaya de Skikda. Un médecin de la Protection civile a examiné ces harraga, âgés entre 17 et 41 ans, après leur interception en pleine mer, à l'ouest de Skikda. Ils sont originaires de Skikda, d'Annaba et d'Alger, selon la même source qui a assuré que toutes ces personnes se trouvent en «excellente» santé. Les harraga interceptés ont été remis aux services de sécurité concernés. En fin de semaine écoulée, la même source avait fait d'autres tentatives avortées. «Des garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué à Tipaza, Chlef/1reRM, Oran, Aïn Témouchent et Mostaganem/2eRM, des tentatives d'émigration clandestine de 94 individus à bord d'embarcations de construction artisanale», selon le MDN. Dans un autre communiqué, il était fait état de «mise en échec à Mostaganem/2eRM, deux tentatives d'émigration clandestine de 18 individus à bord d'embarcations de construction artisanale»".