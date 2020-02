"Algérie focus" La rédaction -12 février 2020" Intervenant lors des débats autour du plan d’action du gouvernement / Un député RND a réclamé la dissolution de l’APN: Intervenant lors des débats autour du plan d’action du gouvernement présenté par le Premier ministre Abdelaziz Djerad à l’Assemblée populaire nationale (APN), hier mardi, le député RND Hakim Berri a demandé la dissolution de l’assemblée. Pour illustrer le propos, il a utilisé l’expression « khodra fog taam », pour souligner le rôle figuratif de l’institution. Le député RND de la wilaya de Batna a émis de vives critiques concernant la programmation des débats à l’APN. « Il n’est possible de débattre en deux jours le plan d’action du gouvernement. Il a fallu 40 jours pour le confectionner et ce n’est pas possible de débattre son contenu et le valider en deux jours». « C’est toujours nous qui payons le prix de la précipitation du gouvernement », a-t-il déploré".