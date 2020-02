dimanche 16 février 2020 à 14:00 Source de l'article : Algerie360.com"La douane saisit 200 conteneurs appartenant à Ali Haddad"Les services des douanes du port commercial d’Oran détiennent 200 conteneurs appartenant a l’Homme d’affaires actuellement détenu a El Harrach , Ali Haddad, selon le média arabophone Echourouk qui rapporte l’information. Les conteneurs comprennent des équipements pour les travaux publics et ont été importés au nom de son complexe «ETHRB», mais ils ont étés empêché d’expédier vers leur destination en raison de la découverte de factures gonflées avec une différence excessive entre la valeur réelle des importations sur le marché mondial et les factures d’importation, selon Echourouk les saisies avaient été importées, dans le but de faire passer la devise en contrebande, sachant qu’il existe des informations qui circulent selon lesquelles l’ancien président du Forum des institutions, Ali Haddad, a acheté des hôtels de luxe et des biens immobiliers en Grande-Bretagne et à Barcelone, en Espagne".