DÉVELOPPEMENT LOCAL À ANNABA Des retards dans la livraison et le lancement de plusieurs projets

Publié le 25.02.2020 DÉVELOPPEMENT LOCAL À ANNABA Pour sa première sortie programmée dans le cadre d'une inspection des projets en cours de réalisation ou à lancer à travers les 12 communes de la wilaya, le wali de Annaba, Djamel Eddine Berrimi, était lundi dans la commune de Berrahal. Le volet de l'éducation s'est taillé la part du lion. Ainsi, pas moins de cinq structures des trois paliers, dont certaines ont été livrées et d'autres le seront au cours de la prochaine rentrée scolaire. Ces nouvelles réalisations viendront alléger quelque peu la pression constatée dans ce secteur, notamment dans les cycles moyen et secondaire. Le raccordement au gaz naturel pour un millier de foyers et la réalisation de transformateurs électriques pour mettre un terme aux coupures répétitives et permettre aux milliers de nouveaux logements dans la daïra de Berrahal d'en bénéficier, enregistre quelques retards d'où la ferme instruction du wali de fournir cette énergie propre et économique aux familles au plus tard au début du prochain mois du Ramadhan. Le logement, l'assainissement l'alimentation en eau potable, la santé ont été les autres principaux secteurs qui ont retenu l'attention du wali. Des centaines de logements, principalement dans les segments du LPL, sont à un taux de réalisation très avancé dans les deux nouveaux pôles urbains de Kalitoussa et Draâ Errich. Cette dernière, vu l'importance des programmes de logements (50 000) dont elle a bénéficié sur deux phases, a été élevée, lors du récent découpage administratif, au rang de wilaya déléguée. Insistant sur la qualité des logements, le wali a instruit les responsables concernés à accorder également un intérêt à l'environnement immédiat des nouvelles cités à livrer, notamment la réalisation de la Step de Draâ Errich. Le wali a, par ailleurs, visité la nouvelle recette des impôts implantée dans la daïra de Berrahal, avant de clôturer sa sortie par le chantier d'une polyclinique dans le pôle urbain de Kalitoussa. Structure qui sera d'un apport certain pour les patients de ces lieux. L'ouverture d'antennes administratives au profit des citoyens des localités et agglomérations les plus enclavées de cette région a été réclamée par les citoyens afin de ne plus avoir à se déplacer vers les communes chefs-lieux pour l'établissement de documents administratifs. Ces antennes seront dotées prochainement d'équipements informatiques, a-t-on appris. D'autres questions ayant trait au chauffage et aux cantines scolaires ont été parmi les doléances des citoyens. Ces derniers ont exprimé au wali leur mécontentement concernant les promesses qui leur ont été faites auparavant par des responsables (wali, chef de daïra et maire) pour l'amélioration de leur situation mais qui, plus d'une décennie après, non pas été tenues. L'accumulation des projets non lancés aggrave davantage la situation de développement au détriment des habitants, estime-t-on".