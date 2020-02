"APS"Publié Le : Jeudi, 27 Février 2020 09:41" Constantine: l’extension de la ligne tramway réceptionnée "avant fin 2020" CONSTANTINE- L’ultime tranche de la ligne d’extension du tramway de Constantine allant de l’entrée de la circonscription administrative Ali Mendjeli jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri (Constantine 2), sera réceptionnée "avant la fin de l’année 2020", a annoncé mercredi le wali, Ahmed Abdelhafid Saci. Dans une déclaration à l’APS, en marge d’une visite de travail dans la daïra d’Ain Abid, (50 km au Sud de Constantine), le chef de l’exécutif local a indiqué que "les efforts se poursuivent avec une cadence soutenue pour permettre la réception de cette tranche avant fin 2020, et le plutôt se sera mieux". Les travaux de réalisation de ce chantier "avancent bien et les problèmes de coordination ont été résolus", a affirmé le wali qui a mis l’accent sur l’importance de l’extension du tramway de Constantine dans l’amélioration des conditions de déplacement des 400.000 habitants de la ville Ali Mendjeli et les 100.000 étudiants universitaires. S’étendant sur un linéaire d’environ 4 km, la seconde tranche de la ligne d’extension du tramway de Constantine avait été lancée en chantier parallèlement avec les travaux de parachèvement de la première tranche, début 2019, a-t-on rappelé. Le tramway de Constantine dont la première ligne allant de la station Benabdelmalek Ramdane au centre ville à la cité Zouaghi Slimane (près de 8km) avait été mis en service en 2013, et la première tranche de la station Zouaghi Slimane à l’entrée de la ville Ali Mendjeli au boulevard de l’ALN (plus de 10km) opérationnelle depuis juin 2019, assure actuellement le transport d'environ 30.000 voyageurs/jour, a-t-en encore rappelé. Ce chiffre sera revu à la hausse pour atteindre 100.000 voyageurs/jour avec la mise en service de la seconde ligne d’extension devant desservir tout le centre de la circonscription administrative Ali Mendjeli, selon les prévisions tracées par les responsables locaux du secteur des transports".