"Mesure de prévention contre le Coronavirus / La Omra suspendue jusqu'à nouvel ordre:L'Arabie Saoudite a décidé de suspendre, temporairement, l'entrée sur son territoire des candidats pour le pèlerinage de la Omra. Le ministère saoudien des affaires étrangères évoque des mesures visant à prévenir d'un effet de contagion du coronavirus (Covid-19). Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé des mesures provisoires pour prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le royaume. Cette mesure s'ajoute à celles prises le 27 septembre dernier, prévoyant notamment la suspension de la délivrance de visas touristiques aux ressortissants issus des zones contaminées. La suspension de délivrance de visas pour la Omra pose de fait la question de la tenue du Hajj en juillet 2020. Notons, quand même, que jusqu'à présent, aucun cas de contamination n'a été enregistré en Arabie saoudite. Le virus connait, cependant, une propagation rapide dans le voisinage immédiat du royaume. Hier mercredi, on a dénombré 13 cas aux Émirats arabes unis, 5 en Iraq, 12 au Koweït, 95 en Iran, 26 à Bahreïn, 4 à Oman et 1 respectivement en Égypte, au Liban et Afghanistan, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé".