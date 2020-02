L Q O par Ali Chabana Tébessa: Des renforts pour la formation professionnelle/ Le secteur deJeudi 27 février 2020 la formation et l'apprentissage professionnels dans la wilaya de Tébessa vient d'accueillir 3.964 stagiaires et apprentis et ce, au titre de la session de février 2020. Un effectif réparti sur 22 filières et 130 spécialités, avec l'introduction de trois nouvelles spécialités, dans la maintenance des systèmes numériques, l'agroalimentaire et la maintenance et le montage de matériel d'irrigation. Les stagiaires bénéficieront de l'encadrement, des moyens humains et pédagogiques d'accompagnement et d'orientation tout au long de leur cursus de formation. A signaler que le secteur de la formation et de l'apprentissage professionnels s'est renforcé par la réception de nouveaux CFPA dans les localités de Morsott et El Meridj, en sus d'un Institut national de formation professionnelle à Chéria. Des structures à même d'augmenter les capacités d'accueil. Pour rappel, la session de septembre 2019 avait déjà offert une offre de 4.975 places pédagogiques. Le secteur de la formation s'est vu octroyer des dotations financières de 230 millions de dinars en 2018, au profit de 14 établissements, pour des travaux de chauffage, d'éclairage et d'aménagement extérieur. Le secteur de la formation et de l'apprentissage professionnels à Tébessa compte 24 établissements, dont 19 CFPA et des instituts nationaux spécialisés de formation, au chef-lieu, Boulhaf Dyr, Bir El Ater et Chéria. Ces derniers temps, la formation professionnelle et selon un plan d'action national, mettant en exergue l'ouverture du secteur sur son environnement économique, avec la conclusion de nombreuses conventions de partenariat, signés avec des organismes activant dans la création de l'emploi en fonction de la demande du marché local du travail. A titre d'exemple, citons les spécialités des activités minières et agricoles, des domaines où la région de Tébessa a le plus d'atouts, pour revaloriser et promouvoir ses ressources naturelles, avec l'apport d'une main-d'œuvre qualifiée issue de la formation.