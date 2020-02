"L'EXPRESSION" Walid AÏT SAÏD" 27-02-2020 "Coronavirus Tout ce qu’il faut savoir:Un premier cas de coronavirus vient d’être signalé en Algérie. L’inquiétude et la panique gagnent la population. Dans cet article, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce virus, les gestes à suivre et surtout quand s’inquiéter. Petit tour d’horizon. Les symptômes Le virus 2019 N-COV présente presque les mêmes symptômes qu'une grippe saisonnière. Il s'agit de fièvre, courbatures, une fatigue généralisée, toux, frissons, sueurs et essoufflement. Avec ce premier cas enregistré en Algérie, le moindre petit rhume peut donc provoquer un véritable mouvement de panique autour d'une petite grippe. Quand faut-il alors vraiment s'inquiéter? Les principaux symptômes à surveiller sont la fièvre et les signes respiratoires de type toux ou essoufflement. Ces derniers peuvent être accompagnés d'une sensation d'oppression et/ou de douleur thoracique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si on ne fait pas partie des pays touchés fortement par la pandémie, il n'y a pas de raisons de s'inquiéter à moins que l'on revienne, ou on est en contact avec quelqu'un qui revient de ces pays: Chine, Singapour, Iran, Corée du Sud, ou des régions de Lombardie et de Vénétie, en Italie. Quelle est la différence entre le coronavirus et la grippe? Comme écrit plus haut, les symptômes entre les deux virus sont presque identiques. On ne peut les différencier qu'après avoir subi une batterie de tests au niveau de l'Institut Pasteur. Seules ces analyses biologiques peuvent affirmer avec certitude si la personne est atteinte du virus 2019 N-COV. La différence entre ces deux maladies réside néanmoins sur les populations à risques ainsi que sur les modes de transmission. Selon les épidémiologues, on n'est pas tous pareil face au coronavirus. Les enfants semblent plus épargnés que les adultes. La grippe infecte toutes tranches d'âge avec un impact majeur sur les personnes très âgées et les enfants. Le coronavirus semble très peu affecter les enfants et toucher davantage les 30-60 ans. Comment se transmet le virus? Le virus de la Covid-19 est un nouveau virus de la même famille que d'autres virus tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) et certains types de rhumes courants. Cela ressemble donc fortement à celui de ces maladies. Le principal mode de transmission est par voie aérienne (postillon, toux, éternuement) et contact jusqu'à 1m50. D'autres modes de contamination sont possibles. On peut attraper le coronavirus en touchant des objets infectés. Par exemple, si on touche une surface qui a été souillée par des gouttelettes, on risque d'être contaminé. Le virus est ainsi présent sur nos mains, on touche notre visage et là c'est la contamination assurée. D'où le fait qu'il soit conseillé de se laver les mains régulièrement. Les selles seraient aussi un mode de contamination. Les scientifiques ne sont pas encore déterminés sur cette cause à 100%. Néanmoins, des traces du virus ont bien été retrouvées dans les selles de certains malades. Période d’incubation La période d'incubation de ce virus varierait de 2 à 14 jours. La moyenne serait de 7 jours. Ce qui explique la mise en quarantaine de 14 jours pour les rapatriés de Whuan. Cependant, selon une étude chinoise, la durée d'incubation du virus serait bien plus longue, avec une extension à 24 jours. Cette étude n'a, toutefois, pas été vérifiée. La majorité des chercheurs dans le monde remet en doute sa fiabilité. Tous les pays du monde continuent ainsi de travailler avec une période de quarantaine de 14 jours. Il n'est pas, pour le moment, question de l'augmenter. Il existe un test de dépistage. La Chine a rapidement réalisé et partagé avec le reste du monde la séquence génétique de 2019-nCoV. Cela a permis de mettre sur pied un test spécifique pour déceler les cas. Y a-t-il une chance de survie? Meurt-on à coup sûr du coronavirus? Une question que l'on se pose presque tous. La réponse est oui! Il y a beaucoup de survivants, ils sont même plus nombreux que les morts. Le bilan de décès dans le monde avoisine les 3000 morts. Néanmoins, le taux de mortalité n'est, pour le moment, que de 3,37%. En Chine, foyer de l'épidémie, près de 2 600 personnes ont succombé sur 77 000 cas de contamination, soit un taux de 3,37%. Mais ce chiffre doit être pris avec précaution selon les scientifiques puisque tous les malades ne sont pas identifiés. Jeudi dernier 20 février, une vaste étude chinoise évoquait plutôt un taux de 2,3%. Dans les deux cas, c'est plus que la grippe saisonnière (0,1%) et moins que l'épidémie de Sras (9,6%). C'est la vitesse de contamination qui pose problème. Ce virus est très contagieux avec un indice de contagiosité estimé entre 1,5 et 3,5. On vous rassure quand même, il est bien loin de celui de la varicelle (8,5), de la rougeole (9) ou du choléra (9,5). Ce dernier, faut-il le rappeler, avait frappé le pays il y a de cela deux ans. Le profil type des malades Oui, il y a bien un profil des personnes les plus vulnérables à ce virus. Les chercheurs chinois l'ont publié le 24 février dernier. D'après ces travaux parus dans la revue Jama et portant sur 44 672 cas confirmés en Chine, les personnes les plus vulnérables au coronavirus seraient les plus âgées et celles souffrant d'une maladie chronique. Les hommes pourraient également être plus exposés. Le taux de mortalité est plus élevé chez les personnes déjà souffrantes: «10,5% pour les maladies cardiovasculaires, 7,3% pour le diabète, 6,3% pour les maladies respiratoires chroniques, 6% pour l'hypertension et 5,6% pour le cancer», note l'étude. «Une majorité des morts avait plus de 60 ans et/ou une condition préexistante de comorbidité», est-il ainsi écrit. Ainsi, les personnes atteintes d'une autre maladie ont entre deux et trois fois plus de risques de mourir des suites du coronavirus. Parmi les 44 672 cas confirmés par un test dédié, 51,4% étaient des hommes et 48,6% des femmes. Les hommes semblent, par ailleurs, plus vulnérables au virus: sur les 1 023 premiers décès, 63,8% étaient des hommes".