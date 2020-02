"L'EXPRESSION"Coronavirus : le nombre quotidien des nouveaux cas dans le monde dépasse celui enregistré en Chine"Le nombre quotidien des nouveaux cas de coronavirus signalés dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS)."Le nombre de nouveaux cas signalés en dehors de la Chine a dépassé pour la première fois le nombre de nouveaux cas en Chine", a précisé le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une réunion au siège de l'OMS à Genève, faisant état de 411 nouveaux cas en Chine et 427 cas ailleurs dans le monde mardi. Selon les derniers chiffres dont dispose l'OMS, la Chine a fait état de 78.190 cas au total, dont 2.178 décès. Seuls 10 nouveaux cas ont été enregistrés mardi en Chine en dehors de la province du Hubei, où le virus a fait son apparition en décembre dernier."L'heure n'est pas à la complaisance. C'est le moment de rester vigilant", a souligné le directeur général de l'OMS.Si l'épidémie de pneumonie virale a atteint son sommet en Chine entre les 23 janvier et 2 février, elle se propage en revanche ailleurs dans le monde, chaque jour apportant son lot de nouveaux pays touchés.Après avoir visité plusieurs provinces chinoises, une mission conjointe OMS-Chine a conclu que les mesures drastiques prises par Pékin, comme la construction de nouveaux hôpitaux et la mise en quarantaine de dizaines de millions de personnes, avaient permis d'éviter un plus grand nombre de cas dans ce pays". 21:27 | 26-02-2020