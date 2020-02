"Corovni"09:28 | 29-02-2020 "Coronavirus: les derniers développements dans le monde: Voici les derniers développements relatifs aux pays touchés par le COVID-29, la semaine qui s'achève ayant enregistré une chute des indices boursiers, des cours de l'or noir et des marchés des change, sur fond d'inquiétudes des experts de l'OMS. Le nouveau coronavirus a contaminé 84.117 personnes et fait 2.870 morts dans le monde, selon un bilan établi non exaustif. La Chine continentale, où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, compte 78.824 cas, dont 2.788 décès. Ailleurs dans le monde, près de 60 pays et territoires sont touchés, totalisant 5.293 cas dont 82 décès. Mais, c'est dorénavant en Corée du Sud que le virus se propage le plus vite, avec 571 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Le nombre cumulé de cas d'infection y dépassent les 2.300. Le Nigeria, l'Islande, les Pays-Bas, la république de Saint-Marin, la Lituanie, le Belarus, l'Azerbaïdjan, la Nouvelle-Zélande et le Mexique s'ajoutent à la liste des pays touchés ces dernières 24 heures. Le cas nigérian, détecté dans l'Etat de Lagos, la capitale économique du pays, est le premier recensé en Afrique subsaharienne, jusque-là apparemment préservée de l'épidémie. L'Arabie saoudite a interdit de son côté vendredi aux ressortissants des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) d'entrer dans ses villes saintes, La Mecque et Médine, a annoncé le ministère saoudien des Affaires étrangères. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a porté à son degré maximum, "très élevé", le niveau de menace liée au nouveau coronavirus, appelant tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée de l'épidémie de Covid-19. Parallèlement, le Conseil de sécurité des Nations unies se tient prêt à adopter des exemptions humanitaires à ses sanctions économiques contre la Corée du Nord pour aider le pays à lutter contre l'épidémie. Les membres du Conseil de sécurité appellent la Corée du Nord, dont les frontières sont fermées, à permettre l'entrée d'équipement médical. Le pays n'a toutefois, pour l'heure, déclaré aucun cas de coronavirus. La Suisse a interdit au moins jusqu'au 15 mars tout événement réunissant plus de 1.000 personnes. Le monde sportif est aussi touché, avec l'annulation des deux dernières étapes du Tour des Emirats cycliste après la découverte de la contamination de deux cyclistes italiens. Quatre matches du championnat d'Italie doivent se dérouler à huis-clos ce week-end, dont le choc entre la Juventus et l'Inter Milan. Pour autant, le Comité international olympique (CIO) a réaffirmé être "totalement déterminé" à ce que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 aient lieu cet été".l'EXPRESSION"