"MAGHREB EMERGENT"2 Mars, 2020 7:29"DEUX PERSONNES ATTEINTES DU CORONAVIRUS DÉTECTÉES À BLIDA" Deux personnes atteintes du coronavirus ont été détectées dans la wilaya de Blida. Il s’agit d’une femme de 53 ans et de sa fille âgée de 24 ans. Les deux femmes ont été hôspitalisées et sont actuellement sous surveillance. L’information a été donnée par la télévision publique citant le ministère de la santé, dans la nuit de dimanche à lundi, sans plus de détails".