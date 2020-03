"DIA"(Dernier Information Algérie) 28 février 2020 20:16 Publié par admin La réaction d’Ali Bencheikh à la colère d’un enfant qui dénonçait les conditions de scolarité (Vidéo):DIA-28 Février 2020: La chaîne El Haffaf qui n’achète aucun match, ni aucune image de sport a utilisé un reportage tourné par la chaîne Echourouk News montrant la colère d’un enfant qui dénonçait les conditions misérables de sa scolarité et cela pour faire le buzz. Après avoir déblatérer sur le monde du football algérien et étranger, l’équipe du programme de la chaîne El Haddaf ont fait réagir le chroniqueur le plus populaire d’Algérie Ali Bencheikh sur une vidéo diffusée ailleurs, d’un écolier qui soufre le martyrs dans une école communale de Ain Defla. L’enfant a notamment révélé qu’il a subi l’arbitraire de son enseignant qui les frappait et les laisser dans la rue au froid et sous la pluie, faute de classes libres. Bencheikh, fidèle à son discours populiste, a réagi comme à son habitude avec émotion et passion en critiquant haut et fort les autorités locales, le maire, le directeur, le wali et le ministre de l’éducation. Est ce réellement son rôle et celui de l’émission?". Amel Bouchaib