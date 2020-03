"La Nation"Il ya 15 heures En vrac"En vrac par Madjid Khelassi"Le hold-up du siècle"Bouteflika est revenu cette semaine…dans le procès en appel de Sellal et Ouyahia, ses 2 ex premiers ministres . Il n’était pas au prétoire mais il n’a été question que de lui . La stratégie de défense de ses 2ex lieutenants, n’a été cette fois-ci construite, que sur la personne de Boutef . Boutef savait tout , ordonnait tout , régentait tout , commandait tout , nommait qu’il voulait et dégommait qui il voulait. Nos ex premiers ministres étaient juste là pour le décor. Au plus faisaient- ils tapisserie ! Belle dilogie inutile qui dresserait presque le bûcher dans une cour de la république malmenée. Ah le pouvoir avant le cahot : Apogée et chant de cygne, épopées flambeuses et désillusions. Ne reste dans l’oued que ses galets , dit un dicton bien de chez nous . Sellal et Ouyahia relatant leur désœuvrement face à l’ogre Boutef : visite guidée dans le sérail et ses dirigeants en carton-pâte . Exit la morgue du Fakakir, évanoui l’humour déplacé du yaourtier du système. Manquait plus qu’ils nous assènent que c’est Boutef qui leur dictait ce qu’ils devaient dire. Premiers ministres , grades suprêmes avant le koursi d’El Mouradia…franchissement des miroirs et remaillages vains d’une dignité qui s’effiloche au fil des mots. Ouyahiaaaaa et sellaaaal simples troufions du système Boutef !!! Grosse ficelle pas facile à avaler . Serviteurs zélés et assoiffés du pouvoir , ces ex « Ryas El houkouma », nous la baille belle ! Quand ils ne nous prennent pas comme d’hab pour des tarés. 20 ans passés à applaudir à tout rompre Boutef d’abord et son effigie après…et venir aujourd’hui clamer, qu’ils n’étaient de d’obscurs seconds rôles, et qu’ils ne pouvaient même pas signer une note ! Le temps est hémophile , mangeurs d’hommes…surtout les pleutres et les sans honneur. Curieusement , le juge n’a pas questionné nos ex premiers ministres sur le magot dilapidé et qui avoisinerait les 1000 milliards de dollars. Et qui dans sa dilapidation vénéneuse combla ministres et affairistes , voyous et scélérats , entremetteurs et maquerelles. Boutef et ses ministres . Ses ministres et leurs mignons…Le climat fut tout de suite adapté au pillage. Sellal chargeant tout sur Boutef : Le hold-up du siècle vire au vaudeville de mauvais goût . Il n’a pas fini de nous dégoûter".