Rebouh Haddad, le frère d'Ali Haddad, arrêté

"Le Matin D'ALGERIE" Samedi 29 février 2020 - 14:21 EXPRESS" Haddad, le frère d'Ali Haddad, arrêté :Rebbouh Haddad, le frère d'Ali Haddad actuellement en détention a été arrêté aujourd'hui samedi 29 février par les services de sécurité. L'arrestation de Rebbouh Haddad (ancien patron de l'USM Alger) est en lien avec des enquêtes judiciaires lancées depuis plusieurs mois concernant des affaires impliquant Ali Haddad, son frère et P-DG du groupe ETRHB, Ali Haddad, selon Maghreb Emergent qui rapporte l'information. Rebbouh Haddad à qui est revenu la gestion des affaires du conglomérat familial, comme l'ETRHB et le groupe médiatique Dzair TV, était toutefois sous le coup d'interdiction de quitter le territoire national depuis l'arrestation fin mars d'Ali Haddad. La famille Haddad a cédé en juin 2019 ses parts de l'USMA et de ses retirer de ce club. L'empire Haddad qui a largement profité de marchés publics vacille depuis la chute du clan Bouteflika. Les enquêtes préliminaires se sont multipliées sur des affaires de fuites de capitaux vers l’étranger puisque les Haddad ont beaucoup investi, notamment en Espagne où ils possèdent un hôtel de luxe".