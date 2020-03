FACE à une crise financière, que peut faire Djerrad?

"L S A"Hassane Haddouche 03 Mars 2020 à 9.12 "Face à une crise financière qui s’aggrave, que peut faire le gouvernement Djerrad ? Pour le gouvernement Djerrad, la voie s’annonce de plus en plus étroite. Pénalisé par un héritage économique constitué par des déficits internes et externes d’un niveau considérable, il doit également affronter depuis son arrivée aux affaires les urgences économiques créées par la crise politique que traverse notre pays depuis plus d’un an. A ces difficultés majeures s’ajoute désormais une chute brutale des cours du pétrole qui risque de fausser tous les calculs alors même que le gouvernement doit concrétiser les promesses électorales du président Tebboune".