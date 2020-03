ANNABA M. Berimi supervise la rentrée

"L'EST REPUBLICAIN"Ahmed Chabi 24 Fév 2020 "Formation professionnelle M. Berimi supervise la rentrée: Le wali d’Annaba M. Berimi a donné hier le coup d’envoi de la rentrée des instituts et centres de formation professionnelle de la wilaya d’Annaba à partir du centre de Bouzaaroura. La wilaya d’Annaba dispose d’un centre de formation et d’enseignement professionnel, de 2 instituts spécialisés dans la formation professionnelle, de 12 centres et de 3 annexes qui accueillent pour l’ensemble 5950 stagiaires. En fonction de la formation il faut préciser que la formation résidentielle accueille 1212 stagiaires, la formation professionnelle 3677 stagiaires, par correspondance 87 stagiaires, pour des cours du soir 199 stagiaires, dans les lieux fermés (prisons) 152 détenus, dans le milieu rural 77 stagiaires et enfin dans les écoles spécialisées 413 stagiaires. Au cours de sa visite des différents ateliers le wali a été « étonné de constater que les stagiaires ne portent pas de blouses ni de combinaisons ainsi que le matériel dont ils se servent qui est devenu obsolète » « Il faut moderniser ce matériel et cela à l’instar des autres wilayas » remarque le wali qui paraissait déçu par cette situation qui ne peut que porter un préjudice certain aux jeunes avides d’apprendre et surtout d’acquérir un certificat ou un diplôme qui leur ouvrirait les portes du monde du travail. Les ateliers de formation féminine sont réclamés par M. Berimi qui fait remarquer au directeur de wilaya de la formation professionnelle qui il faut ouvrir des ateliers de couture, de soins esthétiques, de coiffure, de pâtisseries etc…Il faut également signaler que pas moins de 17 000 conventions ont été signées à l’échelle nationale avec les différents établissements publics et privés pour le recrutement de jeunes en fin de stage. Les dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes tels que l’ANSEJ, l’ANJEM ouvrent également leurs portes pour tous les porteurs de projets structurants. Cependant le wali a formulé ses encouragements aux personnels d’encadrement, aux formateurs et aux stagiaires. Il a en outre assuré aux stagiaires avec lesquels il avait tenu à échanger des impressions que les débouchés existent, quitte à chercher une embauche au Sahara pour ceux qui veulent gagner de hauts salaires. Dans une déclaration le wali a annoncé que 80 milliards de centimes ont été débloqués pour prendre en charge les zones déshéritées et cela bien avant les instructions du président de la République M. Tebboune lors de la rencontre avec les walis. D’autre part une aide en matière de salaires des trois mois de retard des joueurs de l’USMA sera prise en charge par la wilaya ainsi qu’une subvention qui va sûrement relever le moral de l’équipe Annabie".