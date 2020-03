"L'EXPRESSION" Thinhinane MAKACI 05-03-2020 "Coronavirus 17 cas confirmés en Algérie "L’Algérie parmi les pays les plus touchés en Afrique par le coronavirus. Neuf nouveaux cas de coronavirus on été confirmés, hier, portant ainsi le nombre de personnes infectées à 17, a annoncé un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ces nouveaux cas ont été enregistrés au sein de la même famille, pour atteindre un total de 17 cas confirmés», a indiqué le ministère de la Santé, soulignant que «l'enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes qui étaient en contact avec le ressortissant algérien et sa fille, tous deux résidant en France», avant d'ajouter que «le dispositif de veille et d'alerte mis en place demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau». Pour rappel, dimanche soir, une femme âgée de 53 ans et sa fille de 24 ans, ont été diagnostiquées positives au virus, contaminées par un parent venu de France, testé positif. Par ailleurs, L'Établissement public hospitalier de Bordj Menaïel, dans la wilaya de Boumerdès, a indiqué, hier, l'isolement d'un cas suspecté de Covid-19, en attendant les résultats des analyses. En attendant les résultats des analyses qui affirmeront ou infirmeront la suspicion «d'un employé d'une entreprise où travaillent aussi des ressortissants chinois, a été mis en isolement après avoir manifesté des symptômes similaires à ceux du coronavirus de l'Institut Pasteur à Alger», a indiqué la même source. Cela dit, selon des sources concordantes, un ressortissant français a été placé en isolement dans une base de vie à Timimoun, en attendant la confirmation des tests par l'Institut Pasteur Par ailleurs, La 10ème édition du Salon international des fournisseurs d'équipements pour les hydrocarbures, North Africa Petroleum Exhibition and Conference «Napec» 2020, est reportée au mois de septembre, par mesure de précaution contre le coronavirus, a indiqué un communiqué rendu public par les organisateurs. «En raison des restrictions imposées sur les liaisons aériennes engendrées par le Covid 19 et leurs conséquences sur le déplacement des participants et des exposants du Napec 2020, nous avons jugé utile de reporter la 10ème édition du Napec prévue initialement du 15 au 18 mars 2020 au Centre des convention, à Oran à la période du 6 au 9 septembre 2020.» L'évènement initialement prévu du 15 au 18 mars prochain au Centre des conventions d'Oran, devait regrouper des centaines de participants et de visiteurs venus de plusieurs dizaines de pays.