"ANNABA La moitié des maires suspendus ou démissionnaires"

"ANNABA"L S A "Publié par A. Bouacha le 07.03.2020 , 11h00 "La moitié des maires suspendus ou démissionnaires"Faisant l’objet de poursuites judiciaires, un sixième maire de la wilaya de Annaba, qui en compte douze, soit la moitié, a été suspendu par le wali, Djamel-Eddine Berrimi, en fin de semaine, indique la cellule de communication de la wilaya de Annaba. Il s’agit du maire de Oued-el-Aneb, Layachi Boutaba. Frappé déjà depuis plusieurs semaines d’une interdiction de sortie du territoire national (Istn), après des investigations de la gendarmerie nationale qui ont découvert des anomalies dans la gestion de cette collectivité locale, le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de cette bourgade, qui patauge dans les problèmes et dont le siège est fermé depuis plus d’un mois par les habitants, en signe de protestation contre leur situation peu reluisante, est le dernier en date de cette hécatombe qui a touché les P/APC dans cette wilaya. Outre la mauvaise gestion, une enquête administrative déclenchée par le précédent wali, Toufik Mezhoud, le met en cause dans la mauvaise prise en charge des préoccupations des citoyens et abus de pouvoir. Élu en 2017 sous étiquette FLN pour un deuxième mandat après celui qu’il a accompli de 2007 à 2012, Layachi Boutaba a été suspendu deux jours seulement après une visite d’inspection du nouveau wali de Annaba, faisant suite à une autre visite effectuée en moins d’un mois par le précédent wali, muté lors du dernier mouvement des walis à Batna. Auparavant, en l’espace de moins de trois mois, il y a eu la suspension du maire d’El Hadjar, Mebarek Benhamed, selon la cellule de communication de la wilaya. Celle-ci explique que « cette suspension est motivée par les poursuites judiciaires dont fait l’objet l’édile de cette collectivité locale. Il est accusé notamment d’«abus de pouvoir» et d’attribution de logements ruraux à des personnes ayant déjà bénéficié de ce type de logements». Affaire qui fait l’objet actuellement d’un traitement judiciaire. Cette suspension intervient une vingtaine de jours après celle du maire de Aïn Berda, Rabei Mehaouchi, d’obédience FLN. Cette commune était jusque-là en butte à des luttes intestines. Les opposants au maire, deux tiers des 19 membres que compte la commune de l’ex-Penthièrve, avaient décidé de geler leurs activités jusqu’au départ de leur président. Ce dernier est accusé par la justice de «dilapidation de deniers publics et de corruption» d’où sa suspension, selon la cellule de communication de la wilaya. Pour les mêmes griefs (mauvaise gestion et poursuites judiciaires), les maires de Sidi Amar et d’El Bouni ont été suspendus par le wali. il y a également la démission du maire de Annaba, Farid Merabet, contraint à le faire en raison des énormes pressions qu’il subissait depuis un certain temps de la part de la majorité des membres de l’APC de Annaba. Pourtant, ils sont du même parti que lui, le FLN. celui-ci dispose de 39 membres sur les 43 que compte la collectivité locale de la quatrième ville du pays". A. Bouacha