"L S A" Publié par Abla Chérif le 04.03.2020 , 11h00" ILS SERONT AUDITIONNÉS DANS LES PROCHAINS JOURS Bedoui, Tamazirt et Houda Feraoun bientôt chez le juge: Plusieurs anciens ministres comparaîtront très prochainement devant des juges d’instruction de différentes juridictions, a-t-on appris hier de sources concordantes. Parmi ces derniers, l’ex-Premier ministre Noureddine Bedoui. Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Cette dernière information a d’ailleurs circulé avec intensité ces derniers jours sans être, à aucun moment, confirmée ou infirmée par une quelconque partie. Au tribunal de Sidi-M’hamed, plusieurs avocats spécialisés dans les grosses affaires qui occupent le devant de la scène, affirment pourtant avoir eu vent de cette dernière nouvelle que beaucoup disent avoir apprise en début de semaine. L’ancien Premier ministre, nous dit-on, devrait être d’abord auditionné au niveau d’un tribunal d’Alger avant que son dossier ne soit renvoyé devant la Cour suprême où il sera programmé pour une nouvelle audition. Noureddine Bedoui, qui sera entendu pour des faits liés à sa gestion, dont on ignore la teneur, n’est cependant pas le seul ancien haut responsable dont le passage devant la justice est programmé prochainement. Trois autres ministres sont sur la liste, apprend-on. Pour l’instant, seuls deux noms sont connus. Il s’agit de l’ancienne ministre de l’Industrie Djamila Tamazirt qui sera à nouveau auditionnée au niveau de la Cour suprême. Au début du mois de janvier dernier, elle avait été entendue une première fois. Des informations avaient, au préalable, annoncé que cette dernière était ciblée par une enquête de la gendarmerie concernant le complexe agro-alimentaire de Benamor, l’homme d’affaires détenteur de la marque du même nom placé sous mandat de dépôt il y a plus d’une dizaine de jours. Laïd Benamor est, entre autres, poursuivi pour obtention d’indus avantages. Le second ancien ministre à être programmé n’est autre que Houda Feraoun, ancienne responsable du secteur des télécommunications. Comme l’ancienne ministre de l’Industrie, Houda Feraoun avait été au préalable écoutée par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Bab Djedid, rappelle-t-on". A. C.