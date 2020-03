"Annaba Crime des Caroubiers Plusieurs suspects auditionnés"

"L'EST REPUBLICAIN" Ahmed Chabi 09 Mar 2020 "Crime des Caroubiers Plusieurs suspects auditionnés"Les éléments enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Annaba ont appréhendé plusieurs individus afin de les interroger sur leur emploi du temps ou éventuellement en tant que témoins. Pour le moment, pour les besoins de l’enquête, rien n’a filtré et l’on s’attend d’un moment à l’autre à l’arrestation du ou des auteurs de ce crime crapuleux. « On est sur la bonne voie » d’après une déclaration anonyme. Pour rappel le jeune Rochdi âgé de 28 ans a été retrouvé pendu par les pieds, étranglé à l’aide d’un fil de fer dans une villa en construction, victime d’un crime abject, selon des personnes qui le connaissaient. Le jeune homme travaillait en qualité de gardien de nuit dans un chantier en construction. Selon des informations le propriétaire de la villa était absent lors du drame, on aurait volé des matériaux de construction. Sans doute pour camoufler le crime en un cambriolage qui aurait mal tourné. Là on pose la question de savoir pourquoi avoir pendu par les pieds le jeune Rochdi. Le mobile de cet assassinat ne sera connu qu’à la fin de l’enquête car le ou les meurtriers ne tarderont pas à être identifiés grâce au film enregistré par une caméra. Cette nouvelle a bouleversé la ville qui a oublié ces macabres affaires, depuis que la police couvre pratiquement toute la ville, de nuit comme de jour. Les milliers d’arrestations de malfrats, de trafiquants de drogue ou de psychotropes, les porteurs d’armes blanches ou d’ individus recherchés, opérées depuis l’arrivée du nouveau patron de la Sûreté de wilaya avaient rassuré les citoyens et instauré un climat de sécurité..".